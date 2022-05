Nachfolger, Ablöse, Druck auf Bosse: Fragen und Antworten zum Lewandowski-Poker beim FC Bayern

Normalität ist an der Säbener Straße ein hoch gehandeltes Gut. Das liegt daran, dass dieser Zustand so selten eintritt rund um den FC Bayern München. Vor allem in Sachen Personalien – ganz speziell, wenn es um einen Topspieler wie Robert Lewandowski geht. Den Mann, der am Samstag nach dem Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky) wie einst Gerd Müller zum siebten Mal die Torjägerkanone erhält. Bayerns Lebensversicherung will wohl weg, soll den Verein in der vergangenen Woche darüber informiert haben, seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Intern soll der 33-Jährige den Wunsch hinterlegt haben, bereits diesen Sommer zu wechseln. Der FC Barcelona soll dem Polen einen Dreijahresvertrag angeboten haben.

