Kommentar: Darum ist Bayern-Star Robert Lewandowski besser als je zuvor

Robert Lewandowski war verstimmt. Er mäkelte an seinen Bayern-Kollegen herum, weil diese ihn beim Ringen um die Torjägerkanone nicht genug unterstützt hätten. Das war im Sommer 2017. Robert Lewandowski war verärgert. Er mäkelte er an den Bossen der Münchner herum, weil diese ihn gegen Kritik nicht ausreichend verteidigt hätten. Das war im Sommer 2018. Robert Lewandowski ist obenauf. Das jahrelange Werben von Real Madrid hat er abgehakt, seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig bis 2023 vorzeitig verlängert und in Philippe Coutinho einen von ihm schon jetzt hochgeschätzten neuen Spielgefährten. Das ist der Spätsommer 2019.

Im Alter von inzwischen 31 Jahren gibt es derzeit einen neuen Lewandowski zu bewundern. Tore wie am Fließband schoss der Stürmer schon immer, nun scheint er seinem immensen Portfolio an Fähigkeiten aber weitere nicht unwesentliche Eigenschaften hinzugefügt zu haben: Zufriedenheit, Teamgeist, Führungsqualitäten. Trotz seines überragenden Könnens war der Pole in der Vergangenheit oft nur ein Spieler des FC Bayern. Zu Publikumslieblingen taugten andere. Führt er das fort, was in den vergangenen Wochen zu bestaunen war, wird er zwangsläufig der Spieler des FC Bayern. Das Gesicht des Klubs.

Lewandowski mit großer Geste in Richtung Coutinho

Elf Tore brachte Lewandowski in acht Pflichtspielen in dieser Saison schon zu Stande. Zum Wohle des Ganzen ist er nun aber auch zum Verzicht bereit. Wie am Samstag beim 4:0 der Münchner gegen den 1. FC Köln. Statt den Elfmeter beim Stand von 2:0 selbst in Angriff und einen möglichen Dreierpack ins Visier zu nehmen, übernahm der Torjäger anders als bisher gewohnt die Initiative: Er überließ den Ball kurzerhand Coutinho, der verwandelte und sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Lewandowski freute sich anschließend mit dem Brasilianer, als hätte er selbst getroffen. Das macht ihn derzeit zum besten Lewandowski aller Zeiten.

Sollte er diese Einstellung beibehalten, weiter ungebremst einnetzen und auch endlich in der entscheidenden Phase der Champions League wieder die gewohnte Torgefahr zeigen, könnte in dieser Saison Großes möglich sein. Für den FC Bayern. Aber auch für Lewandowski persönlich. Vielleicht der Goldene Schuh für Europas besten Torschützen? Vielleicht sogar der Goldene Ball für den Weltfußballer? Nachdem Lewandowski seinen Egoismus abgelegt hat, scheinen plötzlich auch die ganz großen individuellen Titel nicht unmöglich.

