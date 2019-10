Ex-DFB-Star Klose adelt Lewandowski: "Zehnmal besser als ich" - Lob auch für Füllkrug

Ex-Nationalspieler Miroslav Klose hat in der Spielweise von Werder Bremens derzeit verletztem Stürmer Niclas Füllkrug Elemente seines eigenen Spielstils erkannt. "Früher hatte ich mal den Niclas Füllkrug genannt", sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, in welchem Stürmer er sich am ehesten wiedererkennen könne. "Den finde ich echt interessant und recht komplett. Der ist schnell, und hat einen Instinkt, den man als Stürmer braucht."