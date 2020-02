Bayern-Torjäger Robert Lewandowski: Von Jürgen Klopp und Pep Guardiola habe ich am meisten gelernt

Bei einem Blick auf seine Leistungsnachweise der vergangenen Jahre und der aktuellen Saison kann der eine oder andere Stürmer-Kollege schon neidisch werden. Viermal sicherte sich der Robert Lewandowski in der Bundesliga bereits die Torjägerkrone - lediglich Gerd Müller liegt in dieser Statistik mit sieben "Kanonen" vor ihm. Nach 20 Toren 2013/14 für den BVB sowie 30 (Saison 2015/16), 29 (Saison 2017/18) und 22 Treffern (Saison 2018/19) im Trikot des FC Bayern ist er auch in der laufenden Spielzeit auf einem guten Weg, sich zum besten Torschützen der Liga zu krönen.

Damit nicht genug: Befördert der 31-Jährige das Runde weiterhin mit dieser eindrucksvollen Konstanz ins Eckige, könnte er den All-Time-Rekord des "Bombers der Nation" aus dem Jahr 1972, als Müller die 40-Tore-Marke knackte, übertreffen. Im Top-Spiel gegen RB Leipzig kommt es am Sonntag (Anpfiff: 18 Uhr) erst einmal zum direkten Duell der Top-Torjäger. Leipzigs Timo Werner (20 Tore) fordert den Führenden der Torschützenliste, Lewandowski (22 Tore), heraus.

Klopp und Guardiola haben Lewandowski am meisten beeinflusst

Vor dem Gipfeltreffen zwischen dem Rekordmeister und dem Herbstmeister in der Allianz Arena hat das Portal Onefootball mit dem Stürmerstar gesprochen, um unter anderem herauszufiltern, wem der größte Anteil an dem erstaunlichen Karriereweg Lewandowskis zuzusprechen ist. In besagtem Interview nannte der Bayern-Profi zwei Namen, die mit seinen Erfolgen eng verknüpft sind: Jürgen Klopp und Pep Guardiola.

Bevor "Lewy" zum FC Bayern wechselte, machte er zwischen 2010 und 2014 bei Borussia Dortmund seine ersten Schritte im deutschen Oberhaus. Dort traf der Pole zunächst auf Klopp, der den BVB zwei Jahre zuvor als Trainer übernommen hatte. "Ich habe vier Jahre mit Jürgen Klopp gearbeitet. Damals habe ich wirklich viel gelernt, er hat mich nach vorne gebracht", erinnerte sich Lewandowski an die gemeinsame Zeit am Rheinlanddamm zurück. Er habe in dem heutigen Liverpool-Coach eine Art Vater-Figur gesehen.

Im Jahr 2014 sicherten sich die Münchener dann die Dienste des Überfliegers. Als Lewandowski in der bayerischen Landeshauptstadt ankam, hatte Guardiola (inzwischen Cheftrainer bei Manchester City) an der Seitenlinie das Sagen. Von Pep habe der Angreifer "viele fußballspezifische Sachen" gelernt - von der Taktik über der Bewegung mit dem Ball bis hin zum Aufbauspiel. "Ich hätte nie gedacht, dass man in zwei Jahren so viel lernen kann", so Lewandowski. Sein Ritterschlag für den Katalanen: "Seit der Zeit mit Pep Guardiola denke ich komplett anders über Fußball."

