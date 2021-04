Wieder auf der Jagd: So stehen die Chancen von Robert Lewandowski auf den Rekord von Gerd Müller

Robert Lewandowski ist zurück – und hat nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause noch ein großes Ziel vor Augen. Der Weltfußballer des FC Bayern München will in den verbliebenen vier Bundesliga-Spielen doch noch den Uraltrekord von Gerd Müller knacken und mindestens 40 Tore schießen, wies es dem „Bomber der Nation“ in der Saison 1971/72 gelang. Doch wie stehen die Chancen?

