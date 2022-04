Spott für "Nonsens"-Wettbewerb: Bayern-Boss Oliver Kahn gibt Lewandowski-Garantie

Der FC Bayern hat Spekulationen über einen sich abzeichnenden Transfer des polnischen Nationalstürmers Robert Lewandowski zum FC Barcelona entschieden zurückgewiesen. "Scheinbar gibt es einen Wettbewerb da draußen: Wer bringt die größte Nonsens-Geschichte über Robert Lewandowski.", sagte FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn am Dienstag vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend bei Amazon Prime und schloss aus, dass der Stürmer den Verein vor Vertragsende im Sommer 2023 verlassen werde: "Wir sind ja nicht verrückt und reden über einen Wechsel eines Spielers, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Tore macht. Das kann es glaube ich nicht sein."

Kahn weiter: "Wir haben Robert Lewandowski auf jeden Fall noch für eine Saison bei uns. Robert weiß, was er am FC Bayern hat. Wir wissen, was wir an ihm haben. Jetzt warten wir das mal ganz entspannt ab." Mit Blick auf die Verhandlungen über eine Verlängerung des Stürmers meinte der Klubchef: "Wir haben auch immer gesagt, dass wir die Gespräche aufnehmen. Das haben wir ja vor längerer Zeit schon begonnen. Und sobald es irgendetwas zu vermelden gibt, werden wir das tun."