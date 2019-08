Fix: Robert Lewandowski verlängert beim FC Bayern - "Bester Mittelstürmer der Welt"

Nach langen Verhandlungen ist es nun fix! Der polnische Star-Stürmer Robert Lewandowski hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023 verlängert. "Der FC Bayern ist meine sportliche Heimat geworden. Dazu fühlen wir uns auch als Familie in München sehr wohl. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren noch viel erreichen werden. Der FC Bayern ist einer der drei größten Vereine der Welt und wir haben eine überragende Mannschaft. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein ", sagte Lewandowski laut Pressemitteilung des FCB.

Salihamidzic sieht Lewandowski in den Fußstapfen von Ribéry und Robben

Die Freude bei den Verantwortlichen beim FC Bayern ist riesig. „Robert ist für mich der beste Mittelstürmer der Welt und seit Jahren eine tragende Säule unserer Mannschaft. Daher sind wir sehr glücklich, dass er noch lange für den FC Bayern spielen wird. Wir sind sicher, dass wir mit Robert unsere hochgesteckten Ziele in der kommenden Saison und auch in den Jahren darauf erreichen werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz-Rummenigge. Und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hofft, dass Lewandowski in große Fußstapfen tritt: "Robert hat sich zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt und ist dabei, ein so wichtiger Spieler für den FC Bayern und seine Fans zu werden, wie Franck Ribéry und Arjen Robben es waren."