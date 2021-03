Bestätigt: Robert Lewandowski reist verletzt aus Polen ab – FC Bayern droht Ausfall im Topspiel

Vorsichtige Entwarnung bei Robert Lewandowski - doch dem FC Bayern München droht ausgerechnet im Bundesliga-Spitzenspiel beim Verfolger RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) der Ausfall seines Superstars. Lewandowski hatte sich am Sonntag beim 3:0 der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra verletzt und musste ausgewechselt werden, nachdem ihm ein Gegenspieler auf das rechte Knie gefallen war. Der 32-Jährige reist nun bereits vor dem abschließenden Spiel der Polen in England am Mittwoch vorzeitig zurück zum FCB, wo er weiter behandelt werden soll. Das bestätigte der polnische Fußballverband PZPN. Anzeige

Beim in dieser Saison überragenden Mittelstürmer wurde demnach "eine Schädigung des Kollateralbandes des rechten Knies" diagnostiziert, die ihn zwischen fünf und zehn Tagen außer Gefecht setzen dürfte. Damit wäre er für das Topspiel in sechs Tagen in Leipzig womöglich noch keine Alternative, ein Comeback im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am folgenden Mittwoch wäre allerdings realistisch.

Lewandowski, dem zur Erleichterung des FC Bayern kein längerer Ausfall drohen dürfte, schoss in dieser Saison in allen Wettbewerben bereits 42 Tore, allein in der Bundesliga gelangen ihm in bisher 25 Einsätzen 35 Tore. Er jagt damit den ewigen Saisonrekord von Bayern-Legende Gerd Müller, der in der Saison 1971/72 insgesamt 40 Mal erfolgreich war.