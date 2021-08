Matchwinner Lewandowski gedenkt Müller nach Supercup-Sieg des FC Bayern: "Eine besondere Person"

Nach seinem Doppelpack im Supercup gegen Borussia Dortmund hat Robert Lewandowski mit emotionalen Worten dem am vergangenen Wochenende verstorbenen Gerd Müller gedacht. "Er war ein besonderer Spieler und eine besondere Person. Für Bayern, Deutschland und für die ganze Fußball-Welt. Es war eine große Ehre, ihn kennenzulernen und es macht mich stolz, seinen Weg weiterzugehen", sagte der 32-Jährige, der maßgeblich Anteil daran hatte, dass die Münchner am Dienstagabend 3:1 gewannen und ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann den ersten Titel bescherten, bei Sky.

Lewandowski und Müller verbindet eine besondere Geschichte - nicht nur mit Blick auf den FC Bayern, wo beide Titel an Titel reihten. Denn: In der vergangenen Bundesliga-Saison waren dem polnischen Superstar 41 Tore gelungen, womit er Müllers Rekord aus der Spielzeit 1971/1972 brach. Die Münchner ehrten Müller vor dem Supercup, indem die Profis Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekord-Torjägers trugen. Vor dem Anpfiff wurde des früheren Nationalspielers mit einer Schweigeminute gedacht. Anschließend gab es Beifall von den Rängen.