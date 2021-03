Robert Lewandowski will Gerd-Müller-Rekord ausblenden - Karriere-Ende beim FC Bayern?

Der Rekord von Gerd Müller wackelt gehörig. Der polnische Stürmer Robert Lewandowski ist auf dem besten Wege die ewige Rekordmarke des Ex-Bayern-Stürmer in dieser Saison zu knacken. 40 Tore schoss Müler einst in einer Saison - Lewandowski steht vor dem 26. Spieltag bei 32 Toren. Acht Treffer fehlen also noch - doch der Pole will diese Marke ausblenden. Anzeige

"Wenn ich noch ein, zwei Tore hinter den 40 Toren liegen würde, dann wäre das Thema intensiv in meinem Kopf. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen mentalen Stress: Nach fast 50 Jahren diese Marke zu erreichen, würde mir viel bedeuten", sagte Lewandowski in einem von Lothar Matthäus geführten Interview der SportBild.

Mit insgesamt 268 Bundesliga-Treffern zog Lewandowski am Sonntag in der ewigen Torjägerliste mit Klaus Fischer auf Platz zwei gleich. Gerd Müller kam in seiner Karriere auf 365 Tore in der Bundesliga. Den wird er wohl nicht mehr einholen - wobei Lewandowski mit seinen 32 Jahren noch lange nicht ans Karriere-Ende denkt. "Ganz ehrlich: Ich fühle mich besser als mit 26, 27 Jahren. Ich bin heute ein besserer Spieler als vor sechs Jahren", sagte der Pole. Ob er noch vier bis fünf oder eher gute drei Jahre auf dem Niveau spielen könne, sei schwer zu sagen. "Aber ich traue mir definitiv noch mehrere Jahre zu, mein Level zu halten - mindestens!"