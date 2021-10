Robert Lewandowski spricht über geknackten Gerd-Müller-Rekord: "Ich weiß, was es für die Leute bedeutet"

Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich emotional über den von ihm in der vergangenen Bundesliga-Saison geknackten Tor-Rekord von Gerd Müller geäußert. "Ich war sehr stolz auf mich, auf meine Teamkollegen, weil sie mir sehr geholfen haben, den Rekord zu brechen. Um ehrlich zu sein, kann ich das Ausmaß immer noch nicht wirklich einschätzen, aber ich weiß, was es für die Leute bedeutet, sie erinnern sich, dass der Rekord 50 Jahre lang stand", sagte der Torjäger des FC Bayern München gegenüber der spanischen Zeitung Marca über seine 41 Tore in der abgelaufenen Spielzeit - eines mehr als Müller in der Saison 1971/1972. Müller, Münchener Klub-Ikone und Weltmeister von 1974, war im August nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben.

