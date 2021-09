"Perpetuum mobile des Toreschießens": Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erhält "Goldenen Schuh"

Robert Lewandowski ist am Dienstag in der Münchner Allianz Arena mit dem "Goldenen Schuh" für den erfolgreichsten Torschützen Europas ausgezeichnet worden. Der Stürmer des FC Bayern erhielt die Ehrung für seine überragenden Leistungen in der vergangenen Saison, als er es auf 41 Punktspiel-Treffer brachte und damit die als eigentlich als Rekord für die Ewigkeit angesehene Marke von Gerd Müller übertraf. Die im vergangenen Monat verstorbene Fußball-Legende hatte es in der Bundesliga-Spielzeit 1971/1972 auf 40 Tore gebracht.

