Bericht: Robert Lewandowski glaubt an Bayern-Comeback in zwei Wochen – Hansi Flick: "Gehen kein Risiko ein"

Robert Lewandowski will beim FC Bayern München schneller als prognostiziert zurückkehren. Wie der Kicker berichtet, glaubt der Weltfußballer an ein schnelleres Comeback und strebt eine Rückkehr in zwei Wochen an. Damit könnte er womöglich im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain am 13. April schon wieder mitwirken.

