Bayern-Star Robert Lewandowski adelt Jürgen Klopp: "Für ihn kann man durchs Feuer gehen"

„Ich traf jemanden, der mich als Mensch sehr gefördert hat, der mir viel beigebracht und mir die Welt des Fußballs eröffnet hat“, sagte der 31-Jährige. Klopp habe Charisma und finde im Gespräch mit dem Spieler die richtige Mischung aus Spaß und ernster Kritik. „Für so einen Trainer kann man durchs Feuer gehen“, sagte Lewandowski, der nach einer Leisten-Operation Ende Dezember am Dienstag in München die Reha aufnimmt. Das Trainingslager in Katar hat der Pole nicht angetreten.