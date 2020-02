Robert Lewandowski schwärmt über Karriere beim FC Bayern: "Beste Zeit meines Lebens"

Robert Lewandowski scheint derzeit nicht aufzuhalten zu sein . Der polnische Stürmer schoss im Trikot des FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison bereits 22 Tore - in nur 20 Spielen . Da wackelt sogar der Uralt-Bundesliga-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller. Der schoss einmal 40 Tore in einer Saison - vor mehr als 47 Jahren.

Sich mit dem Rekord-Stürmer vergleichen will Lewandowski, der am Sonntag zu Polens Fußballer des Jahres gewählt wurde, aber nicht. "Das, was Gerd Müller gemacht hat, ist legendär und damit kann ich mich nicht vergleichen", sagte er nun gegenüber Sport1. Dabei jagt Lewandowski in der Bundesliga nur so die Rekorde. Als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte traf er in dieser Saison an den ersten elf Spieltagen einer Saison - und das trotz Leistenprobleme, die ihn sogar zu einer OP zwangen. Ganz nebenbei knackte er dabei übrigens schon einen Müller-Rekord: In den elf Spielen schoss "Lewy" 16 Tore. Eins mehr, als Müller einst in gleicher Zeit.