Robert Lewandowski über die Bedeutung der Klub-WM, seine Zukunft und den Müller-Rekord

Mit einem Doppelpack gegen Al-Ahly Kairo war Robert Lewandowski am Montagabend einmal mehr der Matchwinner des FC Bayern München . Der 32-Jährige erzielte im Halbfinale der Klub-WM seine Saisontore 28 und 29 in allen Wettbewerben - eine sensationelle Bilanz, auf der Lewandowski sich allerdings nicht ausruhen will. "Wir wissen, dass wir aktuell an der Spitze stehen, wichtig ist, dass wir diese Position behaupten", sagte der Pole bei einem virtuellen Pressetalk des FCB vor dem Endspiel des Blitzturniers in Katar am Donnerstag (19 Uhr, live und kostenlos auf bild.de ) gegen Tigres UANL.

Lewandowski hofft auf "noch einige Jahre bei Bayern"

Derzeit spielt der Pole so stark wie vielleicht noch nie zuvor in seiner Karriere. In der vergangenen Saison wurde er in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und auch der Champions League Torschützenkönig. Und in dieser Spielzeit hat "Lewy" den vermeintlich ewigen Bundesliga-Torrekord von Gerd Müller im Auge, der 1971/72 40 Mal treffen konnte. Lewandowski steht nach 20 Spieltagen bereits bei 23 Toren, denkt nach eigenen Angaben aber "nicht so viel" an den Müller-Bestwert. "Man kann die Zeiten nicht wirklich vergleichen", begründete er und ergänzte: "Es ist wichtiger, dass wir gewinnen."