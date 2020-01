Nach Leisten-OP: Bayern-Torjäger Lewandowski trainiert wieder - Comeback wohl zum Rückrundenstart

Torjäger Robert Lewandowski ist beim FC Bayern nach seiner Leisten-Operation wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der Pole absolvierte dem deutschen Rekordmeister zufolge am Dienstag eine Laufband-Einheit im Leistungszentrum an der Säbener Straße. Trainer Hansi Flick hatte sich zuvor schon zuversichtlich gezeigt, dass der 31-Jährige zum ersten Bundesliga-Rückrundenspiel bei Hertha BSC am 19. Januar wieder fit ist.