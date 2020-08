Robert Lewandowski gegen Lionel Messi: Die Top-Stürmer von Bayern und Barcelona im Vergleich

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona am Freitag (21 Uhr, Sky) ist auch das Duell zwischen zwei der besten Stürmer der heutigen Zeit. Robert Lewandowski beim deutschen Rekordmeister und Lionel Messi beim spanischen Spitzen-Klub treffen seit Jahren wie im Fließband und begeistern mit ihrer Spielweise. Vor dem direkten Aufeinandertreffen blickt der SPORTBUZZER auf Rekorde, Auszeichnungen und Co. der beiden Top-Torjäger.

Rekorde: Im vergangenen Jahr stellte Lewandowski mit Glanzleistungen zahlreiche neue Bestleistungen auf. Der 31 Jahre alte Pole krönte sich zum dritten Mal in Folge zum Bundesliga-Torschützenkönig (34 Tore in 31 Einsätzen). Eine Serie, die zuvor nur Stürmer-Legende Gerd Müller schaffte. Im November gegen Piräus erzielte er den schnellsten Viererpack der Königsklassen-Geschichte. Außerdem steht der Bayern-Star mit dem schnellsten Hattrick als Einwechselspieler sowie den schnellsten Dreier-, Vierer- und Fünferpacks der Bundesliga im Guinness Buch der Rekorde - all das gelang ihm binnen eines Spiels (2015 gegen Wolfsburg). Mit 16 Treffern hält "Lewa" außerdem den Bestwert in einem europäischen WM-Qualifikationsturnier.

Bei Messi ist die Rekord-Liste ähnlich lang. Der Argentinier hat auf nationaler Ebene unter anderem die meisten Ligatore binnen einer Spielzeit erzielt. In der Saison 2011/12 gelangen dem "Zauberfloh" außergewöhnliche 50 Tore in 37 Einsätzen, in denen er sogar noch 20 weitere Treffer auflegte. Im gesamten Kalenderjahr 2012 traf Messi für Barca insgesamt 79-mal - das ist ebenfalls eine Bestmarke. Mit der beeindruckenden Zahl von 444 Toren ist der 33-Jährige außerdem deutlicher Rekordtorschütze der spanischen Liga vor Cristiano Ronaldo (311). International hat Messi unter anderem die meisten Tore in der Champions-League-Gruppenphase (68) und die meisten Treffer in Achtelfinals des Wettbewerbs (28) vorzuweisen.

Die Karriere von Bayern-Star Robert Lewandowski in Bildern Robert Lewandowski ist einer der erfolgreichsten Spieler der Bundesliga aller Zeiten. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©

Auszeichnungen: Der Ruf nach der Weltfußballer-Auszeichnung für Robert Lewandowski wurde zuletzt immer lauter. "Vielleicht war es die beste Saison seiner Karriere", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt. In diesem Jahr wurde bereits der von France Football veranstaltete Ballon d'Or abgesagt - wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Unklar ist, ob die FIFA ihre eigene Weltfußballer-Wahl durchführt. Jedenfalls ist es kaum vorstellbar, dass der polnische Stürmer noch keine der beiden Trophäen erhalten hat. Messi hingegen wurde bereits sechs Mal zum besten Fußballer des Planeten gewählt (2009 bis 2012, 2015 und 2019). Zwischen 2010 und 2015 hatte die FIFA die Auszeichnung gemeinsam mit France Football ohne eigene parallele Veranstaltung vergeben. Messi erhielt 2011 und 2015 zudem noch die Auszeichnung als "UEFA Best Player of Europe", sein Gegenüber Lewandowski wurde in Polen sieben Mal zum Fußballer des Jahres gewählt.

Direkte Duelle: Im Mai 2015 trafen die beiden Ausnahmekönner von Bayern und Barca die einzigen beiden Male im direkten Duell aufeinander. Dort steht es 2:1 nach Toren für den Argentinier. Im Halbfinale der Königsklasse endete das Hinspiel im Camp Nou mit 3:0 für die Spanier - zwei der drei Treffer erzielte Messi. Im Rückspiel reichte den Bayern ein 3:2-Erfolg mit einem Lewandowski-Tor nicht mehr für den Final-Einzug. Barcelona gewann dann später im Endspiel gegen Juventus Turin.

Das waren die bisherigen Giganten-Duelle zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona Der SPORTBUZZER blickt auf die Europacup-Duelle zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern zurück. ©