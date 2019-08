Lothar Matthäus: Deshalb verdient Robert Lewandowski beim FC Bayern zu wenig - "Traum-Duo" mit Coutinho

Mit drei Toren gegen den FC Schalke 04 war Robert Lewandowkis am 2. Spieltag der Bundesliga der entscheidende Mann beim FC Bayern - wieder einmal, wohlgemerkt. Der Angreifer des deutschen Rekordmeisters hat nach zwei Spieltagen bereits fünf Tore auf seinem Konto. Damit hat der Pole alle bisherigen Liga-Treffer der Münchner erzielt. Dies sei ein klares Zeichen dafür, wie wichtig Lewandowski für den FCB ist. "Er ist so gut wie nie gesperrt, fällt verletzungsbedingt quasi nie aus, wird unglaublich selten ausgewechselt und trifft am laufenden Band", sagt Sky-Experte Lothar Matthäus in seiner Kolumnne für den Pay-TV-Sender.