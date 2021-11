Platz zwei für Lewandowski "nicht nachvollziehbar": Matthäus kritisiert Messi-Wahl beim Ballon d'Or

Große Enttäuschung für Robert Lewandowski: Nicht der Torjäger des FC Bayern München, sondern der argentinische Superstar Lionel Messi wurde am Montag in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Der Bundesliga-Torschützenkönig musste sich bei der von der französischen Fachzeitung France Football durchgeführten Wahl mit dem zweiten Platz begnügen. Messi, der im Sommer Argentinien erstmals seit 28 Jahren zum Gewinn der Copa America geführt hatte, erhielt den Goldenen Ball bereits zum siebten Mal in seiner Karriere – für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ein unverständliches Ergebnis. "Bei allem Respekt für Lionel Messi und alle anderen großartigen, nominierten Spieler. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski", erklärte der 60-Jährige gegenüber Sky.

"France Football hat im letzten Jahr den Preis nicht vergeben und allein schon wegen all den Titeln, die Robert mit Bayern 2020 gewonnen hat, ist er nicht nur auf die letzten zwei Jahre gesehen konkurrenzlos", führte Matthäus weiter aus. Auch der Fokus auf das zurückliegende Jahr würde aus Sicht der ehemaligen Nummer zehn des FC Bayern nur einen Sieger zulassen. "Doch selbst wenn man nur 2021 in Betracht zieht, war er besser als der Rest. Er hat den Jahrhundert-Rekord von Gerd Müller geknackt, führt schon wieder die Torjäger-Liste in jedem Wettbewerb an, hat national und international auch in diesem Jahr alle überragt", so Matthäus weiter. "Dass er nicht gewonnen hat, ist für mich nicht nachvollziehbar."

Messi zu Lewandowski: "Es ist eine Ehre mit Dir hier zu sein" Messi richtete indes aufmunternde Worte an seinen Rivalen: "Es ist eine Ehre, mit Dir hier zu sein. Du hast Rekorde gebrochen und hättest es auch verdient gehabt, den Ballon d'Or zu gewinnen." Lewandowski durfte zuvor trotzdem noch auf die Bühne und wurde in einer neu eingeführten Auszeichnung als bester Torschütze des Jahres geehrt, was aber eher wie eine Art Trostpreis wirkte. Anzeige