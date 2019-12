Bayern-Star Lewandowski und BVB-Urgestein Piszczek in polnische Legenden-Elf gewählt

Der polnische Fußballverband PZPN hat anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums die Top-Elf der vergangenen 100 Jahre zusammengestellt. Via Twitter hat der Verband die elf Spieler bekanntgegeben - und mit Robert Lewandowski vom FC Bayern und Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund sind sogar zwei Stars aus der Bundesliga dort vertreten. Die beiden repräsentieren als einzige das 21. Jahrhundert in der PZPN-Auswahl.

Lewandowski ist aktueller Kapitän und mit 61 Länderspiel-Treffern auch einsamer Rekord-Torschütze seines Landes. In der Qualifikation für die EM 2020 war der 31-Jährige mit sechs Toren maßgeblich daran beteiligt, dass Polen schon frühzeitig das Ticket für das Pan-Europa-Turnier im kommenden Jahr löste . Piszczek wird bei der Europameisterschaft indes nicht mehr dabei sein. Das BVB-Urgestein, das seit 2010 in Dortmund spielt , wurde Ende November nach dem polnischen Sieg im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien (3:2) mit Ovationen verabschiedet. Der 34-Jährige hatte nach 66 Länderspielen seinen Rücktritt verkündet.

100-Jahre-Elf mit Deyna, Boniek und Lato

Im Tor der Legenden-Elf des polnischen Fußballverbands steht Jozef Mlynarczyk, der mit der Nationalelf bei der WM 1982 den dritten Platz erreichte. Außerdem wurde der Keeper, der von 1986 und 1989 beim FC Porto spielte, im Jahr 1983 zu Polens Fußballer des Jahres gewählt. Im Mittelfeld-Zentrum überstrahlt Kazimierz Deyna die Legenden-Auswahl. Deyna war der Meinung vieler Experten nach zeitweise einer der besten Spieler der Welt und spielte von 1978 bis 1981 bei Manchester City . Am 1. September 1989 kam er in Kalifornien, wo er seine Karriere ausklingen lassen wollte, bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Ebenfalls im Mittelfeld hat sich der aktuelle Verbandspräsident Zbigniew Boniek einen Platz gesichert. Der langjährige Italien-Legionär (AS Rom und Juventus Turin) war in den 1980er-Jahren ein Weltklasse-Spieler. 2004 wurde Boniek von Pelé als einziger Pole in die FIFA 100 gewählt, eine Liste der besten 125 noch lebenden Fußballspieler der Welt.

In der Offensive haben es neben Bayern-Superstar Lewandowski noch Grezgorz Lato und Wlodzimierz Lubanski in Polens 100-Jahre-Elf geschafft. Lato war vor Boniek als PZPN-Präsident tätig und über Jahrzehnte der polnische Rekordtorschütze (21 Tore), ehe "Lewa" diese Bilanz eindrucksvoll übertraf. Lubanski holte im polnischen Nationalteam gemeinsam mit Lato die Goldmedaille bei Olympia 1972.