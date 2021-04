Lewandowski zurück im Mannschaftstraining des FC Bayern – Jagd auf Müller-Rekord geht weiter

Weltfußballer Robert Lewandowski ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zurückgekehrt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, absolvierte der 32-Jährige einen Großteil der Einheit mit seinen Teamkollegen. Der Pole war zuletzt Mitte März beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart für den Verein zum Einsatz gekommen. Danach hatte er sich bei der Länderspielreise am Knie verletzt und war im Anschluss länger ausgefallen .

Schon am Samstag beim FSV Mainz 05 ist Lewandowski also bereits wieder eine ernsthafte Option. Die Jagd auf den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller will der Pole dann fortsetzen. "Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Es gibt vier Spiele, um den Rekord zu brechen. Das bedeutet, ich muss noch mindestens sechs Tore schießen", sagte Lewandowski. Aktuell hat der Angreifer 35 Treffer auf dem Konto und führt die Torjägerliste der Bundesliga damit vor André Silva von Eintracht Frankfurt (24 Tore) souverän an.