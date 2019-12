Leisten-OP bei Lewandowski direkt nach Wolfsburg-Spiel - Bayern-Trainer Flick verrät Details

Hansi Flick hat vor dem letzten Hinrunden-Spiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr / hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen ) im Rahmen der Pressekonferenz verraten, wann der seit Wochen geplante Eingriff an der Leiste von Torjäger Robert Lewandowski durchgeführt werden soll. "Robert wird direkt nach dem Spiel operiert - also noch am Samstag. Wir wollen keine Zeit verlieren", erklärte der Trainer des Rekordmeisters.

Eigentlich war man sogar von einem früheren OP-Termin ausgegangen, doch der Eingriff wurde etwas nach hinten verschoben, damit der Stürmerstar dem Klub bis zum Ende der Hinrunde zur Verfügung stehen kann. Der Pole befindet sich momentan in absoluter Top-Form. Mit seinen bisher 19 Bundesliga-Toren in dieser Saison befindet er sich auf einem guten Weg, die legendäre 40-Tore-Marke von Gerd Müller zu knacken. "Wenn wir ihm dabei helfen können, dann werden wir das alle tun. Er hat einen Lauf und ich hoffe, dass es sich gelohnt hat, dass wir die Operation verschoben haben", sagte der Coach mit Blick auf das Spiel gegen Wolfsburg.

Während "Lewy" den Münchenern gegen die Niedersachsen also zur Verfügung stehen wird, muss der Trainer auf anderen Positionen Ausfälle hinnehmen, sodass der Kader recht dünn besetzt ist. "Thiago fällt mit einer Gelb-Sperre aus. Leider kommt keiner mehr dazu. Wir haben also 11 gesunde Profis plus fünf Youngster, die dabei sind", so Flick. Man müsse das Beste daraus machen und morgen auf den Punkt da sein.