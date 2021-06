Robert Lewandowski und Polen ärgern Spanien: Mitfavorit droht Vorrunden-Aus

Mitfavorit Spanien muss bei der Europameisterschaft um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Schweden musste sich der dreimalige Kontinental-Champion gegen Polen mit einem 1:1 (1:0) begnügen und liegt in der Tabelle der Gruppe E nur auf dem dritten Rang. Um sicher in die nächste Runde zu kommen, benötigen die Spanier am kommenden Mittwoch gegen die Slowakei unbedingt einen Sieg - sonst droht das Aus in der Vorrunde. Anzeige

Auch für Polen war die Punkteteilung am Samstagabend in Sevilla eigentlich zu wenig. Chancen auf die Teilnahme an der Runde der letzten 16 hat aber auch der Gruppenletzte, für den es am Mittwoch gegen Schweden geht, weiterhin. Immerhin: Bundesliga-Rekordtorschütze Robert Lewandowski kam gegen Spanien zu seinem ersten Turnier-Treffer und entriss dem Favoriten den Sieg (54.). Zuvor hatte Alvaro Morata die Iberer in Führung gebracht (25.). Den möglichen spanischen Sieg vergab Gerard Moreno, der einen Foulelfmeter in der 59. Minute an den Pfosten des polnischen Tores setzte.