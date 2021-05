Pro und Contra: Ist Robert Lewandowski der beste Mittelstürmer der Geschichte?

PRO: Ja, er hat das perfekte Gesamtpaket von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos Anzeige

Robert Lewandowski hat am Samstag einen Rekord gebrochen, der für die Ewigkeit schien. 41 Tore schoss der Pole in der Bundesliga und damit mehr als der "Bomber der Nation" Gerd Müller in dessen allerbester Fabel-Spielzeit 1971/72. Fußball-Europa sollte mit Blick auf die EM und die anschließende Spielzeit wieder angst und bange sein – denn Lewandowski scheint auch mit 32 Jahren immer besser zu werden. Er ist von allen Mittelstürmern der Vergangenheit und der Gegenwart, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind eher keine klassischen Stoßstürmer, am nächsten am Begriff "Perfektion" dran.

Lewandowskis Zahlen beeindrucken – und das ist nur bedingt mit der Sonderstellung des FC Bayern in der Bundesliga zu erklären. Denn auch für Polen trifft er wie am Fließband und hat in München zudem in den letzten Jahren den Makel abgelegt, der ihm stets anhaftete: In großen Momenten nämlich abzutauchen. Der Champions-League-Titel im vergangenen Jahr und die Auszeichnung als Weltfußballer scheinen für ihn eine Befreiung gewesen zu sein – in dieser Saison gelang ihm eine Mega-Quote mit 48 Toren in nur 40 Pflichtspielen. Nicht zuletzt, weil er hart an sich arbeitet, erscheint mittlerweile sogar das Erreichen des ewigen Bundesliga-Trefferrekordes von Müller (365) nicht komplett ausgeschlossen. Lewandowski steht bei 277 Toren.

Die Qualität der deutschen Liga spielt nur bedingt eine Rolle, hier geht es auf hohem Niveau um individuelle Qualität: Es hat aus meiner Sicht noch keinen Spieler gegeben, der körperliche Robustheit, technische Brillanz, großen Spielwitz und einen unnachahmlichen Torinstinkt so zusammengefügt hat, wie es Lewandowski tut. Man kann darüber diskutieren, ob der Brasilianer Ronaldo dies zu seiner großen Zeit in ähnlicher Qualität auf den Platz brachte. Vielleicht – allerdings auch aus Verletzungsgründen nie so beständig wie Lewandowski. In der Gegenwart sucht "Lewy" auf seiner Position indes seinesgleichen: Harry Kane fehlen die Titel, Sergio Agüero und Luis Suarez zuletzt immer wieder die körperliche Fitness. Lewandowski dagegen hat einfach alles, was einen Stürmer ausmacht - und ist in seiner Rolle aktuell konkurrenzlos. Die einzigen, die ihm diesen Platz perspektivisch streitig machen können, sind die Jungspunde Kylian Mbappé (22) und Erling Haaland (20).

CONTRA: Nein, weil Lewandowski in der falschen Liga spielt von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Ich crashe ja ungern die Party. Ja, Robert Lewandowski hat Geschichte geschrieben, ja, Robert Lewandowski mag der beste Mittelstürmer sein, den die Bundesliga jemals gesehen hat. Aber genau das ist der Knackpunkt: "die Bundesliga". Nicht falsch verstehen: Im internationalen Vergleich hat die deutsche Eliteklasse in den vergangenen Jahren mächtig aufgeholt, was nicht zuletzt der Champions-League-Sieg des FCB in der vergangenen Saison gezeigt hat – aber an die Wertigkeit einer Premier League oder La Liga kommt die Bundesliga lange nicht heran. Und das wirkt sich auf auf die Gesamtbetrachtung der Karriere des Stürmer-Stars aus.

Um eine wirkliche Legende des Fußballs zu werden, reicht es nicht, sein Leben lang in einer Liga zu spielen, wo sich die Gegner quasi schon vor dem Anpfiff ob der Übermacht der Bayern ergeben. Sollte es Lewandowski darauf anlegen, wirklich als bester Mittelstürmer der Geschichte in die Annalen einzugehen, wird der 32-Jährige an einem Wechsel in den nächsten ein, zwei Jahren nicht vorbei kommen. Würde er dann und in fortgeschrittenem Alter bei Top-Klubs wie Real Madrid oder Manchester City wie in der Bundesliga alles in Grund und Boden schießen, kann man über seinen Namen an der Spitze der Hall of Fame der Stoßstürmer sprechen.