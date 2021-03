Nach Dreierpack: Lewandowski spricht über Rekord von Gerd Müller – Hamann: "Absoluter Wahnsinn"

Robert Lewandowski ist eine Urgewalt: Der Superstar des FC Bayern München hat erneut eine überragende Leistung abgeliefert, den Rekordmeister beim 4:0 (4:0) gegen den VfB Stuttgart fast im Alleingang zum klaren Heimsieg in Unterzahl. Der Mann der Rekorde stellte fast im Vorbeigehen eine weitere Bestmarke auf: Ihm gelang sein erster Bundesliga-Dreierpack in der ersten Hälfte. Und einen anderen Rekord hat der Pole fest im Visier: Zum Tor-Rekord von Gerd Müller, der in der Saison 1971/72 40 Treffer markierte, fehlen ihm nur noch fünf Tore in acht Spielen. "In der Form, in der er ist, gibt es keinen besseren. Was er leistet, ist unheimlich schwer in Worte zu fassen", lobte Sky-Experte Dietmar Hamann den derzeit überragenden 32-Jährigen. Anzeige

Über die historische Müller-Bestmarke will Lewandowski sich derzeit allerdings nicht den Kopf zerbrechen. "In diesem Moment denke ich von Spiel zu Spiel", sagte er bei Sky. "Ich will darüber nicht zuviel nachdenken." Wie schon bei den jüngsten Auftritten gegen Werder Bremen (3:1) und Lazio Rom (2:1) war Lewandowski von Trainer Hansi Flick auch gegen die schwachen Stuttgarter ausgewechselt worden. Der Stürmer hat dafür trotz seiner Rekordjagd Verständnis. Er müsse in den kommenden, entscheidenden Wochen der Saison auch die hohe Belastung seines Körpers im Blick haben - auch vor dem Hintergrund der Champions League: "Deshalb muss ich Geduld haben." In der ewigen Torjägerliste der Bundesliga ist er inzwischen am vormaligen Zweiten Klaus Fischer (267) vorbeigezogen (Lewandowski: "Das macht mich sehr stolz"), hat mit 270 Toren nun auch hier Gerd Müller ewige Marke von 365 Treffern im Visier, auch wenn hier der Weg noch weit ist.

Die Bayern mussten gegen Stuttgart nach einer frühen Roten Karte für Alponso Davies rund 80 Minuten in Unterzahl spielen. Sie zeigten sich jedoch trotz der numerischen Unterzahl von ihrer besten Seite. Lewandowski traf zunächst per Rechtsschuss nach Vorlage von Serge Gnabry zum 1:0 (18.) und stellte nur eine Minute nach Gnabrys 2:0 einen Drei-Tore-Vorsprung für die Bayern her - diesmal per Kopf nach Flanke von Thomas Müller (23.). Sein dritter Streich folgte in der 39. Minute: Ein Linksschuss, nachdem er von Sané eingesetzt wurde. "Er kann alle Arten der Tore schießen. Er schießt mit beiden Füßen gleich gut, wir haben auch den Kopfball gesehen. Den Ball musst du erstmal so nehmen, weil kaum Druck auf dem Ball ist", lobte Hamann.