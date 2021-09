Robert Lewandowski bricht nächsten Bundesliga-Rekord: Bayern-Torjäger trifft im 13. Heimspiel in Folge

Der FC Bayern brillierte gegen den VfL Bochum einmal mehr als Kollektiv. Bei der 7:0-Gala gegen den Bundesliga-Aufsteiger überzeugte das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf ganzer Linie und übernahm zumindest bis zum Spiel des VfL Wolfsburg am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr/DAZN) den Spitzenplatz. Dass Weltfußballer Robert Lewandowski sich beim FCB-Schützenfest lediglich einmal in die Torschützenliste eintrug, erscheint angesichts seiner Ausbeute fast schon überraschend. Für einen weiteren Rekord reichte der Treffer des Polen aber einmal mehr: Lewandowski traf durch sein Tor gegen Bochum im 13. Heimspiel in Folge und schraubte damit an einer beispiellosen Serie in Deutschlands Eliteliga. Anzeige

Mit seinem siebten Saisontor im fünften Liga-Spiel knackte Lewandowski die Bestmarken prominenter Namen: Sein Ex-Trainer Jupp Heynckes war zwischen Juni 1972 und Februar 1973 in zwölf aufeinanderfolgenden Partien im eigenen Stadion erfolgreich, ehe die Serie brach. Auch Bayern-Legende Gerd Müller blieb zwischen Oktober 1969 und April 1970 bei diesem Wert stehen.

Für Lewandowski geht die Jagd nach Rekorden damit weiter. in der Vergangenheit pulverisierte der Angreifer bereits zahlreiche Bestwerte. Unter anderem überbot er in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die Uralt-Bestmarke von Gerd Müller, indem er 41 Mal innerhalb einer Spielzeit traf. Zudem gelang ihm in der Saison 2015/16 der schnellste Fünferpack der Liga-Geschichte. Mit seinem Dreierpack gegen Hertha BSC (5:0) am 3. Spieltag hatte Lewandowski zudem die 300-Tore-Marke des FC Bayern in Pflichtspielen geknackt.