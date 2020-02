Bayern-Star Robert Lewandowski: Sir Alex Ferguson wollte mich zu Manchester United holen

Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski hat vor einigen Jahren über einen Wechsel zu Manchester United nachgedacht. Das hat der 31-Jährige dem Guardian in einem Interview verraten.

"Nach zwei Jahren in Dortmund rief mich Sir Alex Ferguson an und brachte mich ins Grübeln, nicht vielleicht nach Manchester zu wechseln", so der Pole. "Für einen jungen Spieler wie mich war es damals etwas Außergewöhnliches, dass er mich anrief. Das war ein besonderer Tag für mich."