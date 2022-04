Ausfall gegen Mainz? FC Bayern trainiert ohne Robert Lewandowski und Thomas Müller

Ohne die erkälteten Robert Lewandowski und Thomas Müller hat der FC Bayern seine erste Trainingseinheit nach dem Titelgewinn bestritten. Die Stars wurden am Dienstag im regnerischen München für den zehnten Meistertitel am Stück von Fans und Mitarbeitern bejubelt. Beim Weg auf den Rasen bildeten die Amateurspieler ein Spalier für das Ensemble von Trainer Julian Nagelsmann. Der Coach und Kapitän Manuel Neuer richteten Dankesworte über ein Megafon an die Zuschauer.

