FC Bayern gegen Gladbach ohne Thomas Müller und Robert Lewandowski - Hansi Flick: "Das ist ärgerlich"

Hansi Flick war trotz der starken Vorstellung beim 4:2 (3:1) gegen Bayer Leverkusen nicht vollends zufrieden. Grund: Robert Lewandowski und Thomas Müller werden Spitzenreiter FC Bayern im Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. Die beiden Stars sahen im Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag bei Bayer Leverkusen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte und sind für die Partie am kommenden Wochenende folglich gesperrt. "Das ist ärgerlich, aber wir können nichts machen, müssen das so annehmen", meinte der Trainer der Münchner: "Es ist halt jetzt so, wir werden zwei andere Spieler aufstellen, das ist auch mal gut."