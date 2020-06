Gelbsperren! Robert Lewandowski und Thomas Müller fehlen dem FC Bayern im Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach

Robert Lewandowski und Thomas Müller werden Spitzenreiter FC Bayern im Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen. Die beiden Stars sahen im Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag bei Bayer Leverkusen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte und sind für die Partie am kommenden Wochenende folglich gesperrt. Damit stehen den Münchnern zwei absolute Stützen ihrer Offensivabteilung nicht zur Verfügung. Lewandowski brachte es in dieser Saison bisher auf 29 Tore und vier Vorlagen. Für Müller stehen sieben Treffer und 19 Assists zu Buche.