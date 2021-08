"Bist Du noch nicht fit?" Bayern-Star Thomas Müller erklärt kuriose Frage an Robert Lewandowski

Selbst der normalerweise so redegewandte Thomas Müller schien bei der Suche nach den passenden Worten für den Auftritt von Robert Lewandowski ein wenig ins Schwimmen zu kommen. "Wahnsinn", meinte der Nationalspieler schließlich und betonte, dass der Superstürmer des FC Bayern einen Dreierpack wie am Sonntagabend beim 5:0 gegen Hertha BSC inzwischen "im Vorbeigehen macht". Tatsächlich ist die Trefferquote Lewandowskis, der im 16. Pflichtspiel nacheinander ins Schwarze traf, mehr als beeindruckend. Nachdem er dem Mitte des Monats verstorbenen Gerd Müller den Rekord für Tore in einer Bundesliga-Saison mit 41 Treffern entriss, schraubte er sein persönliches Konto gegen die Berliner ungebremst weiter in die Höhe.

