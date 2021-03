268. Bundesliga-Tor: Bayern-Star Lewandowski "stolz" auf Einstellung der Fischer-Marke

Robert Lewandowski ließ mit einer Reaktion auf die Einstellung der zweitmeisten Tore in der Geschichte der Bundesliga nicht lange auf sich warten. "Ich bin stolz, dass ich die Zahl von 268 Toren in der Bundesliga wie der legendäre Klaus Fischer erreicht habe", twitterte der Weltfußballer vom FC Bayern kurz nach dem 3:1-Auswärtssieg am Samstag gegen Werder Bremen.

