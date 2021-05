Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes erklärt: So wurde Robert Lewandowski zur Tormaschine

Spätestens seit vergangenem Samstag wird Robert Lewandowski für alle Ewigkeit in einem Atemzug mit Gerd Müller genannt. Mit seinem 40. Saisontor per Elfmeter gegen den SC Freiburg (2:2) hat der Stürmerstar des FC Bayern München den als unerreichbar geltenden Tor-Rokord des einstigen "Bombers der Nation" egalisiert, den dieser in der Bundesliga-Spielzeit 1971/72 aufgestellt hatte. Trifft "Lewy" am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein weiteres Mal, darf er die Bestmarke ganz alleine für sich beanspruchen. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des Polen? Warum ist ihm das gelungen, was jahrzehntelang als nahezu ausgeschlossen galt? Sein ehemaliger Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat in seiner Kicker-Kolumne erklärt, wie Lewandowski zur Tormaschine wurde.

