Bodyguard für Lewandowski: So will FCA-Trainer Weinzierl den Torrekord seines "Idols" Gerd Müller schützen

Mit einem Bodyguard für Bayern-Torjäger Robert Lewandowski will Augsburgs Trainer Markus Weinzierl in München den Bundesliga-Torrekord seines "Idols" Gerd Müller beschützen. "Wir überlegen, einen Spieler abzustellen, der Lewandowski überall auf dem Platz hinterherläuft", kündigte der FCA-Coach am Freitag an. Vor dem letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) halten der 32 Jahre alte Lewandowski und Bayern-Legende Müller mit jeweils 40 Treffern gemeinsam die Bestmarke.

