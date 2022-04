Bericht: Robert Lewandowski vor Transfer zum FC Barcelona - FC Bayern bereits informiert?

Droht dem FC Bayern München der Abschied seines Torjägers Robert Lewandowski ? Der polnische Sender TVP berichtet am Montag, dass Lewandowski keinen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben und stattdessen nach Spanien zum FC Barcelona wechseln wolle. Aus dem "engsten Kreis des Spielers" will der Sender erfahren haben, dass der 33-Jährige bereits Kontakt mit den Barça-Bossen hatte - die Rede ist von einer Telefonkonferenz. Es seien bereits "alle Vertragsbedingungen vereinbart" worden. Weiter heißt es, Lewandowski habe Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn über seinen Abschieds-Wunsch informiert.

Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023. Am Ende der kommenden Saison wäre der Pole für das hoch verschuldete Barcelona also ablösefrei zu haben. Soll ein möglicher Wechsel früher über die Bühne gehen, müssten die Katalanen, die kürzlich einen lukrativen Deal mit dem Streamingportal Spotify abgeschlossen hatten, eine Ablöse zahlen. Hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung Lewandowskis in München waren bislang keine nennenswerten Fortschritte bekannt geworden. Laut TVP sei der Stürmer vom vermeintlich zögerlichen Vorgehen der Bayern enttäuscht.