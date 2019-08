Robert Lewandowski heizt Transfer-Debatte beim FC Bayern an: "Brauchen Spieler auf der Bank, die sofort helfen können"

Der FC Bayern kommt auch zwei Wochen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison nicht zur Ruhe. Nach dem 0:2 im Supercup bei Borussia Dortmund heizte Robert Lewandowski die Transferdebatte beim Rekordmeister erneut an. Wie schon bei der USA-Reise der Münchner forderte er weitere Neuzugänge, um die Qualität des Kaders zu erhöhen. „Heute war genau der richtige Zeitpunkt, an dem man sehen konnte, was passiert, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Profispielern haben“, klagte der polnische Nationalspieler.