Robert Lewandowski über Karriereende beim FC Bayern: "Ich weiß es nicht"

Er ist der Superstar des FC Bayern München: Mit seinen Toren (34 in der Bundesliga, 15 in der Champions League, sechs im DFB-Pokal) sicherte sich Robert Lewandowski in der vergangenen Saison nicht nur den Titel des Torschützenkönigs in den wichtigsten drei Wettbewerben - er schloss sie mit der Bayern-Mannschaft auch noch als Sieger ab und sicherte sich so das doppelte Triple. Der FCB und Lewandowski? Wird das auf ewig so weitergehen? Der 32 Jahre alte Torjäger ist sich da nicht ganz so sicher: "Ich weiß es nicht", antwortete Lewandowski im Interview mit der Associated Press auf die Frage, ob er seine Karriere beim FC Bayern beenden wird. Anzeige

Schon nach seiner Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2023 (dann wäre der Pole 34 Jahre alt) im vergangenen Sommer sagte Lewandowski, dass dies "sicher nicht mein letzter Vertrag, den ich unterschrieben habe in meiner Karriere" gewesen sei. Der Nationalspieler ließ offen, ob der nächste Kontrakt vom FCB oder einem anderen Klub stammen wird: Eine weitere Verlängerung in München könne "auf jeden Fall passieren", so Lewandowski gegenüber der Bild. Seine Meinung scheint sich bis heute nicht geändert zu haben: "Ich habe einen Vertrag bis '23 und denke nie daran, was danach passiert", so der Goalgetter. "Zweieinhalb Jahre Vertrag. Das ist eine lange Zeit und ich weiß, dass ich noch länger spielen kann, aber ich habe noch genug Zeit, darüber nachzudenken."