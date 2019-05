Sorge um Robert Lewandowski: Bayern-Star humpelt in Bus - Leipzig-Einsatz gefährdet?

Erst Javi Martinez, dann Manuel Neuer - und jetzt auch noch Robert Lewandowski? Ausgerechnet im Matchball-Spiel um die Deutsche Meisterschaft bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) könnten dem FC Bayern München einige wichtige Stars fehlen. Am Freitagnachmittag postete Sky-Sport-News-Reporter Torben Hoffmann ein Video von der Bus-Abfahrt des FCB. Darin zu sehen: Ein auffällig stark humpelnder Lewandowski, der nur ganz langsam in den Teambus einsteigen kann.

Lewandowski-Ausfall wäre für Bayern Hiobsbotschaft

Ein Ausfall des einzigen echten Mittelstürmers des FC Bayern gegen die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft RB Leipzig wäre für Trainer Niko Kovac kaum aufzufangen. Lewandowski erzielte in 44 Pflichtspielen bisher 38 Tore und gab 13 Vorlagen. Mit 22 Treffern führt der 30-Jährige zudem souverän die Torjägerliste der Bundesliga an.

Lewandowski wäre nicht der einzige prominente Ausfall der Bayern, die in Leipzig mit einem Sieg bereits sicher einen Spieltag vor Saisonende Meister werden können: Torwart Manuel Neuer kann nach seinem Muskelfaserriss noch immer nicht ins FCB-Tor zurückkehren, Javi Martinez fehlt wegen einer Unterschenkel-Verletzung. " Ich hoffe, nächste Woche kann ich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen", sagte der Mittelfeldspieler am Freitag.

In der Bundesliga liegt der FC Bayern als Tabellenführer zwei Spieltage vor Saisonende vier Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund. Am 25. Mai steht das DFB-Pokal-Finale in Berlin, ebenfalls gegen RB Leipzig, an.