Hamann attackiert Bayern-Star Robert Lewandowski wegen Vertragsdebatte: Er denkt nur an sich

Dietmar Hamann hat Robert Lewandowski für dessen Verhalten in der Debatte um einen neuen Vertrag beim FC Bayern hart attackiert. "Ich habe wenig Verständnis für die Aussagen. Er spricht davon, dass er für ihn eine schwierige Situation sei", sagte der Ex-Nationalspieler am Sonntag bei Sky90 und führte weiter aus: "Ich würde ihn gern mal fragen: In den letzten fünf Jahren, als er jedes Jahr im Sommer oder im Frühjahr mit anderen Vereinen kokettiert hat, ob er sich mal Gedanken gemacht hat, ob das eine schwierige Situation für den Verein war? Jedes Jahr kamen die Spekulationen - ob es City oder Real Madrid war."

Hamann warf dem Bayern-Star Egoismus vor. Lewandowski denke nur an sich und lasse die Perspektive des Klubs bei seinen Handlungen völlig außer Acht. "Er hat nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wir glücklich er in München ist. Er hat hier alle Titel gewonnen", meinte der Sky-Experte und verwies darauf, dass sich auch die Spieler auf die durch die Corona-Pandemie veränderten wirtschaftlichen Bedingungen einstellen müssten. Lewandowski habe dies jedoch nie getan.

"Er hat nie verssucht, Druck aus der ganzen Situation zu nehmen. Wir haben eine Sondersituation. Die Bayern und alle anderen Mannschaften hatten zwei Jahre keine Zuschauer", sagte Hamann: "Er ist keine 24 mehr sondern bald 34 Jahre alt. Er kann nicht erwarten, dass der Verein sagt: 'Wir machen nochmal zwei Jahre'. Niemand weiß, ob er nächstes oder übernächstes noch seine Tore schießt."