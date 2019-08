Bericht: Robert Lewandowski unmittelbar vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern - 20-Millionen-Gehalt

Die Vertragsverlängerung von Robert Lewandowski beim FC Bayern steht wohl unmittelbar bevor. Wie die Bild berichtet, ist Berater Pini Zahavi am Donnerstagvormittag in München gelandet, um letzte Details zu klären. Schon am Nachmittag sollen dann die Unterschriften unter ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier gesetzt werden. Nach Angaben des Blattes kassiert der polnische Nationalstürmer künftig rund 20 Millionen brutto im Jahr und kommt damit als einziger Spieler des Kaders an das Gehalt von Philippe Coutinho heran. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Brasilianer soll auf 13,5 Millionen netto pro Spielzeit kommen.