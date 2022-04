Verkauf? Verlängerung? Finanzen? Salihamidzic erklärt Zögern des FC Bayern bei Robert Lewandowski

Lewandowski hatte unmittelbar nach dem 3:1 gegen Borussia Dortmund und dem damit verbundenen Gewinn des Meistertitels sein Unzufriedenheit mit der Hängepartie angedeutet. "Bald passiert wahrscheinlich etwas. Aber alles, was in den Medien war, habe ich auch in den Medien gelesen. Persönlich habe ich das nie gehört", sagte der Torjäger bei Sky: "Das Einzige, was ich weiß, ist: Bald gibt es ein Treffen. Aber was dann passiert, weiß ich selbst auch nicht. Also über meinen Vertrag oder meine Zukunft ist nicht gesprochen worden." Im Hinblick auf seine Zukunft sei in den vergangenen Wochen "nichts Besonderes" passiert.