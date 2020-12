Vor Messi und Ronaldo: Bayern-Star Robert Lewandowski zum Weltfußballer 2020 gewählt

Robert Lewandowski hat es geschafft! Der 32 Jahre alte polnische Nationalspieler vom FC Bayern München ist Weltfußballer 2020. Diese Auszeichnung erhielt er am Donnerstagabend von der FIFA im Rahmen der "The Best"-Zeremonie des Weltverbandes in Zürich, die aufgrund der Corona-Pandemie virtuell als Video-Konferenz veranstaltet wurde. Allerdings übergab FIFA-Präsident Gianni Infantino die Trophäe höchstpersönlich in München. Lewandowski setzte sich unter den Top 3 gegen die beiden mehrmaligen Titelträger Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) durch.

