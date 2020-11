Weltfußballer? Lewandowski für Ex-Bayern-Star Elber in der vergangenen Saison "weltweit bester Spieler"

Auch in dieser Saison habe sich daran nichts geändert, so der Brasilianer: Der 32 Jahre alte Pole sei „nicht zufrieden mit dem, was er bereits gewonnen hat. Genau das lernt man beim FC Bayern: dass man sich nicht zurücklehnen darf, wenn man ein Ziel erreicht hat; dass es in der nächsten Saison wieder bei null losgeht und die alten Verdienste nichts mehr zählen.“ Lewandowski führt in der laufenden Bundesliga-Spielzeit mit elf Treffern aus nur acht Partien erneut die Torschützenliste an - vor Erling Haaland von Borussia Dortmund, der bislang zehn Mal zuschlug.