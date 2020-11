Robert Lewandowski widmet Doppelpack gegen Salzburg Gerd Müller: "Bleibe stark König Gerd"

Starke Geste vom Bayern-Torjäger Nummer eins: Robert Lewandowski hat seinen Doppelpack beim 6:2-Sieg des FC Bayern am Dienstagabend in der Champions League gegen Red Bull Salzburg Gerd Müller gewidmet - und gleichzeitig eine Hommage auf die Torjäger-Ikone des FCB angestimmt. "Ich möchte meine heutigen Tore einer wahren Legende, Gerd Müller, zum 75. Geburtstag widmen", schrieb Lewandowski nach dem klaren Sieg des deutschen Rekordmeisters am Geburtstag des "Bombers" auf Instagram. Anzeige

Die zwei Treffer gegen Salzburg waren Lewandowskis erste Tore in dieser Champions-League-Saison. Zusammen mit seinen zehn Bundesliga-Toren (in fünf Spielen) hat der Pole nun insgesamt zwölf in zehn Pflichtspielen (inklusive Supercups) auf dem Konto. In der Liga nimmt Lewandowski den nächsten Anlauf in Richtung Tor-Rekord von Gerd Müller. Die Bayern-Legende traf in der Saison 1971/72 40-mal, Lewandowskis persönlicher Rekord sind 34 Tore, aufgestellt in der vergangenen Saison.

Doch Europas Fußballer des Jahres will mehr - und nimmt sich Müller als Vorbild: "Das Ausmaß dessen, was du erreicht hast, treibt mich an, jeden Tag daran zu arbeiten, um deiner Größe zumindest ein Stück näherzukommen", schrieb Lewandowski Dienstagnacht. Der 32-Jährige schloss mit dem Satz: "Bleibe stark König Gerd." Der schwer erkrankte Müller leidet an Demenz und lebt im Pflegeheim.