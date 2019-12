Robert Peleikis löst Vertrag mit Indians auf - und wechselt sofort zu den Scorpions 

Dazu darf man nicht nur das Derby betrachten – auch wenn es für die Mellendorfer wichtig ist, denn sie feierten am Wochenende zwei Siege, eine Befreiung nach zuvor zehn Niederlagen aus elf Spielen. Auch die Indians sind auf dem Vormarsch. Nicht nur im Derby zeigten sie sich kompakt und gut organisiert. Dass Soccios Team in den vergangenen vier Spielen nur sechs Gegentore kassierte, ist Ausdruck der Leistungssteigerung zuletzt mit 15 Punkten aus den letzten neun Spielen.

Wie ist die Zuschauerzahl zu interpretieren?

In Mellendorf verfolgten 2275 Besucher die Partie. Vor zwei Jahren waren es 1000 Zuschauer mehr gewesen. Das lag damals aber auch am attraktiven Termin am zweiten Weihnachtstag. Vermutlich hätten es jetzt am Sonntag auch 2500 Besucher sein können. Viele Indians-Fans sind dem Derby ferngeblieben, weil sie damit gegen die Unterbringung im ihrer Meinung nach wenig komfortablen und mit Sichteinschränkungen verbundenen Gästefanblock protestieren wollen. Die Scorpions argumentieren mit Sicherheitsaspekten und Absprachen mit der Polizei, in der Vergangenheit hatten die Indians-Fans hinter einem Sitzplatzbereich gestanden.

Was gab es für Alternativen?

Sowohl Indians als auch Scorpions sind seit Beginn dieser Saison Partner von Sprade.TV, dieser Streamingdienst zeigt Oberligaspiele seiner Mitgliedsvereine live. Viele Indians-Fans schlossen sich zusammen und schauten das Derby auf Großbildleinwand am Pferdeturm. Dass es überhaupt Live-Bilder zu sehen gab, ist Teil einer kuriosen Randnotiz. Der Sprade-Computer der Scorpions fiel am Vormittag aus, die Übertragung war stark gefährdet. Gegen ein kleines Entgelt lieh man sich das baugleiche Modell der Indians.