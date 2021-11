Ex-Weltklasse-Stürmer Pires über die Ballon-d'Or-Chancen von Lewandowski, Haaland und Mbappé

Seit Wochen bastelt Robert Pirès an seinem Haus auf Ibiza rum. Am Wochenende kommentiert der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 die englische Premier League und unter der Woche die Champions League für den französischen Pay-TV-Sender Canal+. Der ehemalige Weltklassespieler vom FC Arsenal erklärt im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, vor der Wahl zum Weltfußballer des Jahres, dem Ballon d’Or France Football , dessen Ergebnis am Montag bekannt gegeben wird, warum er Robert Lewandowski vorn sieht.

Wer sind seine ärgsten Konkurrenten in Ihren Augen?

Man sollte auf jeden Fall Kylian Mbappé auf der Rechnung haben, der sich gerade in einer bestechenden Form befindet. Gegen ihn spricht, dass er bei der EM komplett enttäuscht hat. Auch Karim Benzema wird zweifelsohne unter den Top 5 landen. Er hat eine relativ ähnliche Entwicklung wie Lewandowski genommen: Er ist extrem konstant in seinen Leistungen, und er trifft so gut wie in jeder Partie. Trotz seiner mittlerweile 33 Jahre wird er immer besser, steht seit über zwölf Jahren bei Real Madrid unter Vertrag, wo er nun der Boss ist – und er ist und bleibt stets gierig.