Robert Schäfer wird neuer Geschäftsführer von Hannover 96

Robert Schäfer wird ab dem 1. Juli neuer Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Hannover 96. Der 45-Jährige übernehme die wesentliche Verantwortung für die Gesellschaften Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co. KG und die Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG, teilt 96 am Montag auf seiner Homepage mit. Schäfer, der von März 2016 bis April 2019 Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf war, werde die Weiterentwicklung von Hannover 96 in der Zukunft gestalten und entscheiden.

"Es geht darum, neue Ansätze, Ideen und Strukturen zu entwickeln, um zukünftig erfolgreich sein zu können. Robert Schäfer hat uns mit seinen Vorstellungen und Konzeptionen überzeugt. Er bringt das Profil mit, das wir brauchen, um Lösungen für die kommenden Herausforderungen zu finden", freut sich 96-Profichef Martin Kind.