Ex-Hoffenheim-Sportchef über Liverpool-Star Roberto Firmino: "Hatte schlechtere Werte als meine Oma"

Mit einer Empfehlung von acht Toren bei Figueirense in der zweiten brasilianischen Liga landete er im Januar 2011 in Sinsheim - und machte den Verantwortlichen vor allem wegen seiner körperlichen Verfassung Sorgen . "Als er das erste Mal nach Sinsheim kam, haben wir genaue Ausdauertests und Blutuntersuchungen durchgeführt. Er hatte die schlechtesten Werte, die ich je im Profifußball gesehen habe ", so Tanner.

Roberto Firmino mit Anlaufschwierigkeiten in Hoffenheim

"Ich würde sogar soweit gehen, dass er in der Anfangszeit schlechtere Werte als meine Oma hatte . Sie waren so unterirdisch, dass man kaum glauben konnte, dass er dazu in der Lage war, professionell Fußball zu spielen ", erklärte Tanner weiter.

Jürgen Klopp über Roberto Firmino: "Er ist einzigartig"

In Sinsheim arbeitete Firmino anschließend an seiner Physis - und entwickelte sich vom Stammspieler zum Star der Hoffenheimer. Für Tanner keine Überraschung, der außerordentlich stolz auf Firminos Entwicklung ist - und noch genau weiß, warum er ihn damals nach Sinsheim holte: "Er bringt die richtige Mentalität mit, ist lernbegierig, arbeitet hart. Was wir bei ihm im Training gesehen haben, war weitaus besser als das, was er im Spiel zeigte."

Mittlerweile zeigt er sein Können auch in Premier League, Champions League und im Trikot Brasiliens, was vor allem LFC-Trainer Jürgen Klopp freut, der ihm wahrscheinlich noch bis 2023 erhalten bleibt: "Er ist einzigartig. Wie er Unmögliches auf dem Feld möglich macht, ist außergewöhnlich. Ich kenne keinen anderen Spieler wie ihn", sagte der 52-Jährige in einer Pressekonferenz. Mit seiner Klasse soll Firmino auch das Interesse des FC Bayern München geweckt haben.