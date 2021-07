Roberto Mancini adelt Italien nach Halbfinal-Einzug: "Ein außergewöhnliches Spiel von uns"

In einem intensiven Viertelfinale hat sich Italien gegen die hoch gehandelte belgische Mannschaft durchgesetzt - und den Ruf als Topfavorit des Turniers mit dem 2:1 (2:1) in der Münchner EM-Arena eindrucksvoll bestätigt. Für die erfolgsverwöhnte Squadra Azzurra, die auch von Belgiens goldener Generation um Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku & Co. nicht aufgehalten werden konnte, war es bereits das 32. Spiel in Folge ohne Niederlage. Entsprechend stolz war Nationaltrainer Roberto Mancini nach Schlusspfiff.

